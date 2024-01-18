南丫海難入獄前高層　海事處准「翻閹」做驗船師　 家屬斥荒謬

2012年南丫海難事故令39人死亡，包括8名兒童，船上當時並無兒童救生衣。南丫海難獨立調查報告點名9名海事處人員涉嫌失職，事件發生至今近12年，政府內部調查則指13名在職及4名退休人員行為不當，但一直未有公開交代相關人士身份及具體處分。更甚者，當年被裁定公職人員行為失當入獄的海事處前助理處長蘇平治，去年11月成為特許驗船師，可檢驗新船舊船及批准圖則。而兩名在事發後被發警告信的海事處前本地船舶安全部總經理黃志堅及梁榮輝，其中梁退休後獲「翻閹」聘用一年。有海難家屬批評，蘇再獲驗船資格屬荒謬，而處方僅發警告信阻嚇力低，漠視39條人命帶來的警號。

蘇平治在海難事件後，被控於2007至2010年間指示下屬不執行船舶須配備兒童救生衣的新例，被判公職人員行為失當罪成判囚，他上訴後刑期減至4.5個月，2018年11月獲釋。蘇在2019年6月申請成為特許驗船師，海事處認為蘇的定罪與執行安全規定有關，與驗船師工作及本地船舶安全直接相關，海事處長拒絕申請。不過，他提出上訴，行政上訴委員會去年8月公布判辭，確認蘇的罪行嚴重，惟不代表他永不適合擔任特許驗船師，海事處失公眾信心與其系統性失誤有關，不應只歸咎蘇，公營機構不應怕尷尬及負面印象拒絕申請。上訴委員會最終裁定蘇平治勝訴，其申請應獲批，但海事處可向他施加其他條件。

海事處「獲承認當局、特許機構及特許驗船師名單」顯示，蘇去年11月21日起成為特許驗船師，任期一年，較大部分特許驗船師兩年任期短。翻查資料，蘇平治任唯一董事的「海驥香港貿易有限公司」，據報去年2月成為太白海鮮舫的海事顧問。

而南丫海難獨立調查報告顯示，黃志堅1995年為南丫四號批核圖則，事發時已退休，但報告點名批評他未發現圖則就水密門的描述有矛盾及失職。梁榮輝在調查時為首席驗船主任，以書面供辭解釋《船隻規例》，報告未提及梁在事故的角色，他在事故後已重新執行兒童救生衣法例。

對於多名涉事公職人員重新獲聘，海難死者家屬均指難以接受。有家屬批評，蘇再獲驗船資格荒謬，對處方作為把關者失去信心，又指另外兩人僅被警告欠阻嚇，質疑海事處標準低。亦有家屬指3人在任時無改變陋習，蘇再有牌驗船令人感到無安全保障。