虛假火警等2罪成　女文員判入獄4周

一名見習消防隊長因見消防局外違例泊車，向執法人員投訴。一名女子疑不滿其行為，竟訛稱在看到一輛的士冒出煙和火花。她被控虛假火警警報及導致警力的浪費兩罪。她早前認罪，今（18日）在東區裁判法院判刑。裁判官引述報告指，被告說法是見習消防隊長不知道不成文規矩，而且被告有情緒病，情緒失控所以犯案。裁判官指被告懷恨在心，為了報復犯案，虛耗公眾資源，批評她不負責任和自私，拒判緩刑或社服令，判她入獄4星期，但准她保釋等候上訴。

今日接受判刑的是34歲好被告李育菁，報稱任職文員。同案另一被告是45歲的劉浩殷，他報稱消防隊目。他否認被控3項虛假火警警報罪及一項導致警力的浪費罪，排期3月4日開審。李育菁被控於2023年5月17日，向筲箕灣消防局作出虛報；及明知而作出內容傾向於對任何人或財產的安全引起憂慮的虛報，因而導致警力的浪費，即聲稱她在筲箕灣亞公岩道看到一輛的士冒出煙和火花。

據李的同意案情指，案發時，李的丈夫是筲箕灣消防局已婚宿舍的租戶。2023年5月16日晚上11時許，一名姓邱當值見習消防隊長發現消防局外，有數輛停泊汽車阻塞道路，其中一輛屬於李的丈夫，遂向警署投訴。同日稍後，邱收到一名女性的來電，指「你唔好搞咁多小動作，如果唔係玩X死你哋班仆街」。至翌日凌晨12時，消防控制室收到一名女性來電，聲稱看到亞公岩道有一輛的士冒出煙和火花。人員到場，卻發現沒有上述情況。事件浪費消防局人員5小時29分鐘。調查發現該女來電者的電話號碼由女被告登記。

案件編號：ESCC2531/2023