元朗八鄉鱷魚女徵名　勝出者可獲海洋公園全年會籍

元朗八鄉蓮花地村一處民宅去年發現鱷魚蹤影，及後由海洋公園接收。海洋公園昨日(17日)公布該雌性鱷魚將會加入公園擔任動物保育大使，園方舉辦命名活動，向公眾為其徵求一個有意義和讓人印象深刻的名字。市民即日起至本月31日可提交心水名字，再經公眾投票為該鱷魚女投選最佳名字。

漁護署去年4月30日將該鱷魚交予海洋公園照顧。鱷魚年約4歲，身長約1.9米，體重約35公斤，目前狀態良好。海洋公園指，因本港並沒有原生鱷魚，希望藉鱷魚名字提醒公眾，引入非原生物種會對原生生物多樣性帶來威脅，有機會導致本地動植物絕種和造成永久性的棲地破壞。

海洋公園即日起至1月31日邀請市民提交與這條鱷魚的背景和特點相關的建議名字。命名比賽第一輪投票將在2月19日至29日舉行，由全港最大規模學生保育團隊海洋公園「海馬同學會」成員，從徵集得的建議名字選出最後5強。公眾可在3月4日至12日中午12時期間，在海洋公園的社交平台上投票，為鱷魚投選最佳名字。而建議名字被採用之勝出者，可獲總值2,000港元之海洋公園餐飲券，以及海洋公園全年成人會籍等獎品。