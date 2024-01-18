港府被斥為北都棄保育　四擬議濕地淪垃圾樂園　蠔殼圍2年破壞倍增

港府放生破壞濕地行為，保育兩字淪為口號！有團體今日(18日)發表研究，發現自政府提出北部都會區發展意向後，4個擬議濕地保育公園最少有78.8公頃、即面積等同4個維園的濕地遭非法破壞，當中重災區的蠔殼圍在近2年所遭到破壞的面積、增長速度等均屬「榜首」；而三寶樹更有濕地淪為「北都垃圾樂園」，即便團體舉報後亦只是「治標不治本」，甚或「放生執法」。團體批評政府對保育濕地「反口覆舌」，敦促政府加快落成三寶樹濕地公園等，避免破壞濕地行為擴散。

長春社聯同綠色和平發布《力保濕地：北都公布後的濕地破壞研究》，當中提及港府早前公布會建成的4個濕地公園，即南生圍，三寶樹、蠔殼圍及香港濕地公園擴展部分的擬議範圍，在政府提出北都發展近2年，已有破壞擴張的趨勢，濕地未保先失。

蠔殼圍作為最大破壞黑點，區內破壞個案由2021年的7宗，增至2023年累計共23宗，增加超過3倍，而在2年半間的破壞面積亦由17.6公頃增至36.9公頃，增幅超過1倍。長春社公共事務主任周藹銓表示，其中一個個案位於落馬洲行動基地以西，面積約1.17公頃的魚塘，由2021至2022年間不斷有大規模非法平整及挖掘，疑似將魚塘改為養蝦場，根據部門數據顯示，最後該案件僅被定罪罰款4,000港元了事，惟研究團隊在去年8月重返現場，發現旁邊的地方再有破壞蔓延和擴散的情況。

而三寶樹濕地公園作為港府較多提及的濕地，周藹銓指反而成為率先淪陷的地區，因政府去年提出將三寶樹的部分擬議範圍「搶地」予新田科技城後，至少有4個地點遭破壞，涉及面積約27.2公頃，當中逾半位於濕地保育區內。其中位於新田惇裕路旁的魚塘濕地，早於2014年被發現違規倒泥破壞，至2022及2023年再被發現破壞行為變本加厲，團隊於現場在1小時內已發現至少7架泥頭車疑非法倒泥，並跟蹤其中1架後發現泥頭車駛入1個迎合北都發展的私人住宅項目地盤，周形容此地已淪為「北都垃圾樂園」。

綠色和平資深項目主任陳可淳直斥，雖然政府屢次在不同地點執法，但相關地點的破壞行為仍然持續，甚至有個案執法行動「執一半路執一半」，只發出強制執行通知書而非恢復原狀通知書，即毋須非法霸地破壞人士恢復原狀，變相放生破壞。

團體促請政府三管齊下保育濕地，包括加快落成三寶樹濕地公園、為新田科技城重新劃界以及相關部門加強執法，不要令本港淪為國際濕地遺址。對於政府指絕不走數的言論，周表示希望當局能盡快釋出建立濕地保育公園的時間表和路線圖，證明不會走數。