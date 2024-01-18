入境處推出網上《登記事項證明書》　可郵遞收證

入境事務處今日（18日）公布，推出網上申請《登記事項證明書》的電子服務。由即日起，申請人可在網上申請《登記事項證明書》，並可選擇經郵遞方式收取有關證書，無需親身前往人事登記辦事處。

根據《人事登記條例》，身份證持有人可申請《登記事項證明書》以證明其身份證紀錄上已登記的事項，例如：姓名、住址、出生日期及地點、婚姻狀況及配偶姓名等。同時，入境處在下列情況下可簽發已故人士的《登記事項證明書》給予與該已故人士有親屬關係的申請人，以證明該已故人士在過往身份證紀錄上已登記的事項：辦理已故人士的親生子女居留權證明書的申請；或安排殮葬或遷葬；或辦理出國移民；或承辦遺產。

入境處發言人提醒，申請人須先登記成為「智方便+」用戶並作出具法律效力的個人數碼簽署，方可網上申請《登記事項證明書》。申請人可透過「入境處流動應用程式」、入境處網頁或香港政府一站通網頁完成整個申請程序，全程無需親身前往人事登記辦事處。除網上申請外，市民仍可沿用現有方式辦理申請。不論以甚麼方式辦理，申請的費用維持不變。