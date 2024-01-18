過去一個月因流感少收千包血液　本港血庫存量僅餘4日

香港血庫告急，今日(18日)香港紅十字會輸血服務中心召開記者會表示，香港血庫目前僅餘3至4日存量，當中O型及A型血最缺乏。紅十字會指，血庫告急原因之一是受流感季影響，每天約有30至40名捐血者因而被暫緩捐血，問題包括服用藥物、輕微感染症狀及上呼吸道感染；推算在過去一個月中心因為流感及相關問題總共少收到約1,000包血液。

輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣表示，有很多市民接種流感疫苗，但不清楚接種後何時才可捐血。他解釋，只要沒有特別情況，打完針第二天就可以捐血。李指在2024年這段時間，由於流感入院人數增加，導致醫院比往年接診人數多了10%，呼籲市民盡量早接種流感疫苗及市民盡快捐血補充庫存。

輸血服務中心資深護師黃雅詩表示，旺角捐血站是中心其中一個規模較大的捐血站，通常每日可收集100包血液或以上，但近期大概每10幾位便有1位因流感尚未痊愈，或仍在服藥未能捐血。黃雅詩指出，前往中學的流動捐血隊情況更嚴重，有很多學生因為流感缺課而未能捐血，亦有恒常捐血者因病而更改預約。