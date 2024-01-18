八警涉毆無家者毀家當　時任總督察作供　稱認不出施襲者

8名警務人員於2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌誣衊露宿者藏毒、傷害露宿者及破壞對方的家當等，眾警否認刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及藉公職作不當行為等共10罪，案件今(18日)於區院續審，控方傳召當區的時任總督察作供。他於庭上觀看涉案閉路電視片段時，認出曾向公園閉路電視鏡頭擲濕紙巾，及砸打露宿者物品的為其中兩名被告。不過他未能認出片段中毆打露宿者的人士是誰。

涉案8名被告依次是郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩(女)、林華嘉、莫志成、尹栢詩(女)及陳守業(27至46歲)。除林華嘉是警長外，其餘被告均是警員。他們共被控10罪，除郭涉及兩項刑事毀壞，另與梁及陳同涉一項傷人罪，其餘被告分別各涉一項至兩項妨礙司法公正及藉公職作不當行為罪。所有控罪均涉及於2020年2月4日及2月24日，在深水埗通州街公園發生合共3次的事件，涉及兩名越南籍男露宿者阮文山及LE Van Muoi(阿十)，阿十現已身故。8名被告案發時均隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊。

控方傳召時任深水埗警區行動主任，總督察謝于毅作供，他曾負責監督8名被告所屬的隊伍。謝於觀看涉案公園的閉路電視片段後，認出2月4日的片段中，被告郭展昇、莫志成、陳守業、林華嘉、尹栢詩，以及同隊另一名警長曾出現在湖邊，而韓廷光、梁飛鵬及龐雋詩則曾在涼亭出現。謝又認出龐曾在鏡頭下方向上拋擲濕紙巾，但謝未能認出被指毆打阮文山的人是誰；2月24日的片段方面，謝認出首被告郭展昇在公園揮棍擊打物件。謝接受辯方盤問時同意，疑犯收藏毒品的方法日新月異，如藏在食物罐頭、袋裝米及豉油樽內，故警員有時可能會粗暴及用力鑿開罐頭，以確認有否藏毒。

案件編號：DCCC 123/2021