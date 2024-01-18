認管有兒童色情物品　青年被判監6個月

執法人員於2019年調查多宗發現土製炸彈案件時，於秀茂坪邨一單位搜查，並檢獲一批電子儀器工具及兒童色情物品，一名青年亦因此被捕。該名青年今日(18日)就管有色情物品一事，於西九龍法院(暫代區院)，承認1項管有兒童色情物品罪，被判監6個月。暫委法官梁嘉琪認為案件嚴重之處在於涉案照片及影片涉及4歲以下的兒童，但因應他認罪及品格良好獲酌量減刑。

現年24歲的被告蔡凱明，案發時為專業教育學院(IVE)機械工程系學生。案情指，案發時被居於秀茂坪邨一個單位。2020年4月21日晚上，執法人員帶着手令進入被告住所搜屋，並檢取被告的電話，且在電話發現兒童色情物品，合共117張照片和7個片段，部分描劃外觀年齡0至15歲的兒童之色情姿勢、及與成人之間的性活動等。被告在會面中承認，當日下午在辦公室瀏覽色情網站時發現上述片段及照片，擷取截圖打算向網站舉報上載者，但未有時間作舉報，故未刪除有關色情物品。

辯方求情指，被告是2從網上下載相關影片及相片，但只供自己使用。 被告被捕前熱心參與義工服務，畢業後修讀機械工程課程，還押時仍閱讀大量機械工程書籍自我增值，希望刑滿後在航天界發展，貢獻社會，希望法庭從輕發落。

案件編號：DCCC 328/2021