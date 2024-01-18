本港最新失業率維持2.9%　仍有逾10.5萬人無工開

政府統計處今日(18日)公布，本港最新失業率維持2.9%，仍有約105,700人無工開。港府表示，勞工市場短期內應會維持緊絀。儘管仍然不利的外圍環境或會有一些負面影響，預期訪港旅遊業及私人消費的進一步復甦應會繼續支持勞工需求。

根據最新勞動人口統計數字，去年10月至12月經季節性調整的失業率為2.9%，與同年9月至11月相同，就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1%的水平。與去年9月至11月比較，在該年10月至12月期間，大多數主要經濟行業不經季節性調整的失業率均見輕微下跌。各行業的就業不足率則變動不一，但幅度普遍不大。

總就業人數方面，由去年9月至11月的3,708,700人，下跌至同年10月至12月的3,706,800人，減少約1,900人。同期的總勞動人口亦由3,821,100人下跌至3,812,500人，減少約8,600人。不經季節性調整的失業人數，則由去年9月至11月的112,400人下跌至同年10月至12月的105,700人，減少約6,700人。就業不足人數方面，去年10月至12月的數字為37,000人，與該年9月至11月的36,600人大致相若。