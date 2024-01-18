打擊兒童色情物品拘9男　最細僅15歲　3人涉偷拍或非禮親妹　

執法部門近日透過情報收集，發現有人上載兒童色情影片或相片至互聯網，同時亦有人經網站或點對點分享軟件下載兒童色情影片或相片。人員經深入調查後，鎖定涉案人士的住址，遂於前日(16日)展開代號「跨欄」的行動，突擊搜查全港多處地點，分別以涉嫌「製作兒童色情物品」、「管有兒童色情物品」、「發布兒童色情物品」及「非禮」拘捕9名男子(15至39歲)。行動中，人員檢獲12部電腦、6個外置儲存裝置及9部手機，初步調查相信，該些案件涉及約190段兒童影片，以及738張兒童色情照片。

調查人員指，被捕人士是透過不同途徑，包括社交媒體平台、網站或點對點分享軟件下載兒童色情物品，並且儲存在不同電子裝置內，亦有人將之上載到雲端硬碟儲存。人員檢視被捕人士儲存的涉案照片及影片，加上在現場所進行的調查，發現其中2名被捕人士曾拍攝家中未成年親人的裸露畫面，另有一宗案件涉及猥褻行為。

第1宗案件的被捕人士是一名15歲中四學生，涉嫌「製作兒童色情物品」，他的電腦內藏有23段涉及兒童色情的片段，內容均為偷拍妹妹的裸體或下體，至於拍攝背景則為被捕人士的住所。調查相信，被捕人士拍攝影片時年僅13歲，至於受害人則是9歲，相信她在不知情下被偷拍，暫時無證據顯示她受到其他形式的性侵犯。

第2宗案件的被捕人士是28歲的實驗室助理，涉嫌「製作兒童色情物品」及「管有兒童色情物品」。人員從他的電腦尋獲6段兒童色情片段和39張兒童色情照片，當中有24張照片是偷拍其胞妹的下體；至於其他影片或照片，相信是從網上下載得來。調查顯示，被捕人士是在大約4年前偷拍當時約10歲的胞妹，暫時亦無證據顯示，受害胞妹遭受其他形式的性侵犯。

第3宗案件的疑犯為18歲學生，情報顯示，他曾經上載多段兒童色情片段和多張兒童色情照片，人員檢查其電子裝置，始終未能尋獲該些影片及照片，但經現場調查後，發現有人懷疑曾於2023年性侵犯其10歲妹妹，遂以涉嫌「非禮」拘捕他。

調查人員表示，該3宗案件均涉及家庭內的性侵犯，執法部門對此非常重視，並已就各案與社會福利署緊密合作，希望保護兒童福祉，確保受害人和施虐者不會在「同一屋簷下」。至於行動中發現的其他涉案影片及照片，初步相信受害人均是置身海外，並非本地人士。人員又指，該些影片或照片的內容令人不安及髮指，可以想像片段內的兒童受到極大傷害，並且對她們的成長帶來影響，該些物品只會鼓吹孌童癖及相關行為，任何人管有或發布該類型的影片及照片，等於間接鼓勵製作。執法部門會繼續與國際刑警、不同地方的執法機關、網絡業界的持份者等保持合作，一同打擊該等罪行。

根據紀錄，2023年1月至11月，執法部門共錄得56宗兒童色情物品案件，當中近7成案件的施虐者和受害兒童均是透過社交平台、交友程式或網上遊戲等認識；另外，有超過8成個案的受害兒童為女性，而有超過7成的受害兒童，年齡介乎12至16歲。所有案件中，年紀最小的受害兒童只有9歲。

案件類別方面，有24宗案件涉及利用或促使兒童以製作色情物品，大部分的犯案者是透過網上認識受害兒童，再假借投其所好、噓寒問暖等方式降低他們的戒心，待取得兒童信任後，隨即打開與性有關的話題，誘使對方提供身體影像，然後利用影像進一步威脅受害人發送更多裸露影像，或者要求他們付款贖回裸照。其中一名受害女童，透過社交媒體「小紅書」認識一名自稱與其年齡相若的女網友，對方其後傳送一張聲稱是自己的裸照，以互相了解身體發育進展為由，誘哄女童發送裸照。當女童依言而行後，該名網友便變本加厲，要求女童發送更多裸照，並恐嚇她如果違抗，將會向其朋友公開裸照。女童最終向學校社工講述事件，並且報案處理。

另外，網上遊戲亦是犯案者接觸受害人的渠道。其中一名受害女童為了換取僅值38港元的遊戲武器，在網上遊戲平台向一名網友出賣個人裸照，該名網友之後進一步要求與她見面及進行性交易，女童受驚之下，其後向老師求助及報案。

至於製作兒童色情物品案件錄得13宗，佔整體逾2成；管有及發布兒童色情物品分別有9宗及10宗，各佔整體超過1成半。