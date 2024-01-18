3升降機及自動梯承辦商安全違規　被記15分兼收警告信

香港多高樓大廈，升降機及自動梯的安全尤其重要。機電工程署今日(18日)公布去年1月至12月的註冊升降機及自動梯承辦商表現評級結果，以供市民參考。根據評級結果，有3間公司被機電署發出警告信，即有被記15分的安全違規事項，或曾被法庭、紀律審裁委員會定罪；而在去年因乘客不小心使用而發生的升降機意外，更按年上升28%，共有319宗。

機電署於期內共進行約2.95萬次升降機和自動梯的巡查，其中有3間公司因被記分數達15分安全違規事項，而接獲機電署發出的警告信，包括富士達(香港)有限公司、奧的斯電梯(香港)有限公司及好歷香港升降機有限公司，原因包括升降機懸吊纜索斷裂，及升降機機廂非預定移動。

其中好歷香港升降機有限公司，在去年12月被機電署發出警告信，因其負責保養的深水埗嘉安大廈曾於去年11月12曰發生升降機事故，肇事升降機主驅動機器移位，4條懸吊纜索斷裂，幸好安全鉗發揮作用，事件中無人受傷，升降機已即時停止運作。

根據評級結果，有31間註冊升降機承辦商和20間註冊自動梯承辦商獲得「安全之星」，當中有17間註冊升降機承辦商和13間註冊自動梯承辦商在最近連續兩次評級公布中，均沒有出現安全和保養的違規事項，因此獲五顆「質素之星」，達到最高表現級別。