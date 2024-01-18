空氣污染通關復常後反彈回升　臭氧去年濃度再破紀錄

全面復常通關後首年，有環保團體發現香港空氣污染水平亦疫後反彈，其中臭氧年均濃度連年攀升，路邊監測站年均濃度按年升32%，與一般監測站濃度同破有紀錄以來新高，而其他污染物年均濃度大多均升至少10%，高達29%，唯獨路邊的二氧化氮濃度按年稍跌2%。團體料臭氧的情況將會愈來愈嚴重，促制訂本地和區域方案應對。

「健康空氣行動」檢視環保署空氣質素監測站過去一年的數據，指本港空氣質素在2022年紀錄以來最佳後，去年顯著轉差，絕大部分主要空氣污染物年均濃度均錄得升幅，追近2019年疫情爆發前水平。其中，臭氧的路邊監測站臭氧年均濃度升幅最高，由2022年的每立方米34微克，暴升32%至45微克；一般監測站的年均濃度亦升8%，達到每立方米64微克，皆是環保署監測站自2004年有紀錄以來最高水平。

其他主要污染物的年均濃度亦有明顯升幅，例如微細懸浮粒子（PM2.5）在一般監察站的年均濃度按年升24%，幅度達29%；可吸入懸浮粒子（PM10）路邊監察站的年均濃度亦升24%。唯獨路邊二氧化氮（NO2）年均濃度按年稍為下降2%。不過，團體指整體污染物濃度仍遠超世衞最新標準，超標最多的是路邊NO2年均濃度，高達5.3倍；其次是路邊PM2.5年均濃度，超標3.4倍。

從地區看空氣情況，本港西部和北部地區的空氣質素較差，包括屯門、元朗及北區，其中屯門監測站的年均NO2、PM10、PM2.5濃度均居各區首位。團體相信，情況與路面交通、水上運輸、發電廠、區域排放等有關。至於臭氧濃度最高的地區，去年南區監測站少有地超越遠離市區的塔門，高達每立方米83微克，為各區之首；而東區監測站的臭氧年均濃度亦與塔門相近，顯示市區臭氧污染加劇，已不止是區域問題。

環保團體表示，氣候變化令氣溫上升，高溫下臭氧更易形成，加上隨着電動車日漸普及，減少車輛排放可消耗臭氧的污染物，例如一氧化氮會減少，令臭氧濃度將上升。團體促請港府盡快制訂本地和區域方案，應對臭氧升勢，亦促請政府全面推行綠色運輸、發展郵輪碼頭岸電，亦應收緊空氣質素指標至世界衞生組織