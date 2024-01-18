否認不小心駕駛罪　前私隱專員黃繼兒稱的士突煞車收掣不及撞到

前私隱專員、大律師黃繼兒被指於去年4月，駕私家車途經港島薄扶林一讓路口時沒有停車，並撞到前方載客的士。黃繼兒其後被票控1項不小心駕駛罪，他否認控罪，案件今（18日）於東區裁判法院開審。控方舉證完畢後，裁判官裁定案件表證成立，黃自辯稱當時慢駛下至迴旋處且沒有踩油，他指原先停下之涉事的士開車後又突然煞車，他才收掣不及撞到對方。裁判官把案件押後至2月1日作裁決。

黃繼兒被票控1項不小心駕駛罪，指他於2023年4月15日下午10時25分，於沙宣道(南行)與域多利道交界迴旋處，在道路上不小心駕駛私家車。

涉事的士司機作供指，案發當時在讓路口讓其他車先行，打算開車時，突然被從後來的寶馬私家車撞上，使的士向前移動大半個車位。他當時扭傷頸項，隨即報案及召救護車，下車後看到的士「泵把」位擦花、車尾蓋撬起；他事後經醫院診治，獲4天病假。沒有律師代表的黃繼兒則指姚於第一次停車時已開出迴旋處虛線，按道路規例若車輛駛出了迴旋處便不應停下。該司機則指他兩次停下時均未駛出迴旋處。

案件編號：ESS 27340/2023