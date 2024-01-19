逾半受訪者不滿社會分配狀況　指貧富懸殊問題凸顯超過80%

經濟低迷，樓股皆一潭死水，再加上前景未明，市民是否安居樂業？有智庫組織以獲得感、幸福感和安全感的「三感」作評估，於去年11月展開民調工作，結果顯示逾半受訪者不滿本港的社會分配狀況；儘管數字上反映多數人滿意目前的生活狀況，然而逾80%受訪者認為貧富懸殊問題凸顯，反映「不患寡而患不均」的社會狀況不容少覷，促政府必須正視。

身兼「治港新政」召集人的議員鄧家彪表示，智庫為測量市民的生活感受，就安全感和獲得感分別訂出3條問題，並於去年11月6至14日，透過電腦隨機的方式，以電話問卷訪問805名18歲或以上操粵語的市民。

與「安全感」相關的提問，如基本生活保障是否足夠、對現在生活是否滿意及在港生活是否感到安心等，結果有61.4%受訪者持正面態度，持負面態度僅為35.6%，反映多數市民滿意現時的生活狀況，且認為香港的治安良好。然而跟「獲得感」扣連的問題，包括是否努力就能過上好生活、能否分享經濟發展成果、貧富差距是否嚴重等，結果顯示對社會分配狀態不滿者佔50.8%，感滿意的只有45.1%，反映港人的獲得感程度偏低。

儘管近60%受訪者對能否靠努力過上生活、以及分享發展成果都感到正面，但有81.5%的受訪者認為貧富懸殊問題凸出，相信這正是當前政府急需解決的問題。

鄧家彪認為市民的三感指數可作為政府的績效指標，但如何科學客觀並準確評估港人的三感並不容易。他指有關調查未來會每季進行一次，且會更新問題，如加入犯罪率、實質工資增長率等，務求令三感指數更為客觀、科學及準確。