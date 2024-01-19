配合農曆新年　北區辦聯和燈會沙頭角同樂日　預算逾百萬

為振興地區經濟，全港18區均積極籌辦日夜都繽紛的活動。北區擬於下月舉辦「聯和燈墟」和「沙頭角元宵同樂日」，打算利用既有設施和環境，布置燈飾和打卡點及安排文化活動環節等，冀藉此吸引人流、帶動消費。然而兩主題活動未有實質經濟收益前，需為有關開支先作準備，預計合共117.8萬元，有關款項將由社區參與計劃撥款支持。

北區區議會提振地區經濟專責工作小組將於本月22日開討論相關建議。擬於2月1日至14日舉行的「聯和燈墟」，是為期兩周的節日燈飾活動。屆時被評為三級歷史建築的聯和市場，其戶外空間將布置以新春為主題的立體裝置，亦會在鄰近的聯和墟遊樂場的圍欄布置燈飾，以增加區內的節日氣氛、吸引區內外遊客到訪。

燈飾及裝置的亮燈時間為晚上6時至9時，藉以吸引遊人在夜間到訪。涉及聯和燈會的開支為 603,000元，主要用於燈飾布置及亮燈儀式，款項由社區參與計劃撥款支持。由於活動期間，到訪市民只要在聯和市場消費達指定金額，即可換領利是封及紀念品，北區民政事務處正就換領紀念品所涉的開支尋求地區贊助。

因應沙頭角禁區第二期開放計劃已順利展開，除中英街外的沙頭角禁區容許持禁區許可證的旅客進入，北區民政事務處將與沙頭角區鄉事委員會合作，於2月24日，即元宵節當日，在沙頭角兒童遊樂場舉辦「沙頭角元宵同樂日」，除了豎立介紹沙頭角歷史及文化的展板，讓遊人加深對當地的認識及打卡留念外，又會安排陸上龍舟、魚燈舞及舞麒麟等傳統特色的環節供市民欣賞，當地居民亦會於場地派發當地的特色賀年小食和製作示範。同樂日所涉開支為575,000元，有關款項由社區參與計劃撥款。