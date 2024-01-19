東方日報A2：財赤無力徵新稅　樓市撤辣急須扑槌

面對逾千億元的巨大財政赤字，外界早已質疑政府推行明日大嶼計劃及北部都會區錢從何來。政府繼早前指要開源節流，卻表明不會開徵多項新稅，只稱計劃吸引中東商界人士來港投資，惟遠水難救近火。財金官員昨強調無論目前或短期，均不具備條件開徵資本增值稅，亦表明不會考慮開徵陸路離境稅或消費稅。對外界要求樓市全面撤辣，該官員僅重申，政府的目標是樓市健康發展，一直有留意情況，有需要時會適時作出調整。

政府下月底發表新一份《財政預算案》，目前進行諮詢，正外訪的財金官員昨日指收到不同意見，作為負責任的政府必須要聆聽，但不代表會推行，又指推出任何新稅制前，都會考慮香港競爭力、經濟情況、社會及市民等因素。

對於有政黨早前建議開徵陸路離境稅，財金官員認為會影響大灣區融合，即使想更多港人留港消費，亦不可能只向港人徵收，因生意應該是有來有往；而香港經濟正在恢復，考慮到市場及對市民影響後，政府不會考慮引入消費稅。

雖然去年發表的施政報告把樓市減辣，但業界指交易量未見起色，也不見炒風。多名議員及地產業界更要求政府進一步減辣，甚至要全面撤辣，但財金官員只重申政府目標是樓市一直健康發展，一直有留意情況，有需要時會適時作出調整。

港股仍然一潭死水，財金官員指股市受多方面因素影響，會密切留意市場發展，又相信隨美國減息及內地經濟穩步發展，對本港會有正面影響。對於政府去年11月下調股票印花稅後，未有明顯刺激港股交投，他指印花稅在股票交易成本的佔比很小，而且與股市交投沒有直接關係。

該財金官員重申，現時公共財政一方面開源一方面節流，新一屆政府上任以來，開支已縮減6%，2024至2026年每年開支將減1%，希望透過財政整固政策，在2至3年內，把政府財政恢復至平衡。

在外訪期間，該財金官員對傳媒表示，注意到許多中東商界人士對分散投資的需求，他們對亞洲、內地及香港的投資表現出濃厚興趣，這些新興市場可能成為新的資金來源。針對對香港了解不多的中東商界人士，該名官員已特別邀請對方來港考察，以促進更多投資和合作，吸引這些新資金、新投資來內地及香港是非常有希望，而且未來也可以提高香港市場流動性。該官員指即使香港市場前陣子受外圍種種原因影響，承受了一定壓力，但是畢竟是有周期， 對香港股票市場非常有信心。

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