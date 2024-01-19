東蒲設康樂設施供市民租用　平租共享工作間助青年創業

康文署轄下的康樂設施租用時常爆滿，青少年即使欲進行康體活動，亦「一位難求」。東華三院旗下位於新蒲崗的青少年全人成長中心「東蒲」，於去年4月起，分階段投入運作，並將於本周六（20日）正式開幕。「東蒲」面積達10,090平方米，內設有體育館、舞蹈室等多個康樂設施可供青年租用。

東華三院社會服務科主管婁振陽指，希望為青少年提供聯乘的空間，將創業、表演等活動匯聚於「東蒲」，他指出以往青少年可能較難找到場地，預約活動室亦只有幾百呎的空間，很多活動都未必做到；而「東蒲」讓青年人可以用更為負擔到的價錢，租用空間較大的場地。

另外，「東蒲」亦設有青年共享工作間—The Grand Oasis，浮動辦公桌一個月租金為1,200元，現時可享有早鳥優惠每月租金800元，創業的青年同時可在「東蒲」租用多媒體製作室，拍攝創業宣傳片，幫助青年發展所長。婁振陽指，The Grand Oasis共享工作間極受青年歡迎，於2023年12月起租用率達100%。而其餘設施，包括國際交流營舍、餐廳等，預計會於今年第三季全面開放。

Jerry、RedMan及Ken三人因跳街舞而相識，但香港練舞的地方不多，部分場地更因租金高昂或難以預約，他們只可在公園練舞。Ken指出，「東蒲」舞蹈室時租800元，較坊間的價錢相宜。除了練舞外，他們三人亦曾在「東蒲」進行大型的街舞匯演，認為「東蒲」可提供一個全新的平台，讓青年表現自己。