瓦解北角賣淫集團拘18人　包括主腦業主及租客

執法部門留意到去年年初，本港自內地通關後，北角皇冠大廈某一樓層10多個劏房單位被翻新，並用作「一樓一」賣淫活動。

執法人員於是定期巡邏，了解當區居民的投訴，收集及分析情報並展開調查。人員於過去年10個月，聯同入境處多次作出拘捕行動，當中涉及大批「違反逗留條件」非本地女子，惟經多次行動後，仍有非本地女子進駐上址賣淫。執法人員向相關處所的租客、佔用人及負責人等，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第145條，准許或容受處所全部或部分經常用作賣淫，而向他們作出通知。

據悉，賣淫活動在全盛時期，上址樓層共有24個單位，其中有17個單位被改作成29個劏房用作賣淫活動。而人員多次「放蛇」拘捕近40名分別來自內地、泰國及印尼性工作者。經多次執法行動後，上址的「一樓一」數目大幅下降至少於4間。

人員於1月17及18日展開代號「天叢」的拘捕行動，以涉嫌「准許出租處所以供用作賣淫場所」拘捕11名業主及租客，及涉嫌「依靠他人賣淫的收入維生」、「控制他人賣淫」拘捕3名集團主腦成員。被捕人士全部為本地人，年齡由35至73歲。

此外，人員聯合入境處聯合行動，在區內其他處所拘捕4名正在賣淫內地女子(27至40歲)，涉嫌「違反逗留條件」。行動中，檢獲大批證物包括避孕套、潤滑劑、漱口水、一次性毛巾、閉路電視、價目表、光管等。全部被捕人士中，除4名內地女子外，現獲准保釋候查。

調查顯示，賣淫集團由黑幫操控，其中一名集團主腦以「租上租」形式向大廈業主或租客租用指定房間，另一名主腦負責招攬內地女子到上址賣淫。集團向賣淫女子收取3成佣金，每月的營業額約20萬港元。