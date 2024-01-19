患視網膜靜脈阻塞或致盲　黎智英近年多病纏身

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司被起訴，今(19日)踏入第13日審訊。庭上揭露，原來黎智英有眼疾，需接受手術，最近病情更惡化。審訊中，他一直依賴聆聽來了解審訊內容。最終經過多方商討後，黎智英可坐到犯人欄前一排，他戴上了眼鏡，而屏幕畫面亦特意放大。據了解，黎所患眼疾為視網膜靜脈阻塞，此病多由高血壓引起，黎入獄後曾被診斷出有高血壓，懷疑眼疾與此有關。

西九龍法院3庭犯人欄設有前後兩排，前排前方設有3個小型電視屏幕。由審訊首天起，黎智英便一直坐在後排近中間位置，他會戴耳機協助聆聽，但只會在抄錄筆記時，才戴起眼鏡。今日審訊圍繞與案有關的WhatsApp訊息，早上休庭前，法官關注黎似乎難以閱讀螢幕上顯示的訊息。辯方此時透露，黎智英有眼疾，接受手術後，最近有惡化情況。他一直靠聆聽來了解審訊內容。法官建議讓被告坐到前排，但控方關注或有保安方面的憂慮。

半小時後小休完畢，黎智英回到犯人欄，只見他如常戴耳機，但今次他坐到前排，亦戴上了黑色眼鏡。辯方向法庭表示，與控方及懲教署人員商討後，可讓被告坐於前排，但坦言這是暫時性措施，日後如何處理，需要繼續磋談。審訊期間，控方展示相關訊息內容，畫面明顯較之前大，隔遠亦可清楚看見。

翻查記錄，黎早年曾公開承認患有糖尿病，亦被揭懷疑患上腦退化症，密密前往中環一間診所接受舌針治療，近年來身體亦亮起紅色警號，2021年，黎於獄中被診斷出高血壓及牙痛問題，2022年服刑期間更曾確診新冠肺炎，需到院所醫院內隔離，未能親自出席同案的管理聆訊。黎早前被拍攝在囚室外的散步，明顯外形消瘦，膚色黑黝，容顏憔悴，理了一個接近光頭平頭裝的他更顯老態。

視網膜靜脈阻塞多由高血壓引起，患者眼睛血管靜脈被阻塞，造成出血及黃斑水腫，出現急性視力下降或急性視野喪失的情況。治療的關鍵在於控制血壓及避免靜脈再次受阻塞，而在玻璃體內注射標靶藥物可治療黃斑水腫。當血塊突然阻塞眼睛動脈，令患者視力急劇下降或突然喪失視力，這便是視網膜動脈阻塞。它屬於眼科急症，醫生需要立即取出動脈內的血塊，讓血液重新流動，使患者恢復視力。

案件編號：HCCC 51/2022