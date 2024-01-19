頒獎禮被停資助　劇協要求藝發局收回指控

香港戲劇協會舉辦新一屆舞台劇頒獎禮，不獲藝術發展局資助，康樂及文化事務署亦不借出場地，藝發局指收到不少意見指上屆頒獎禮有不妥安排，有損藝發局聲譽。該協會今日(19日)召開記者會，要求藝發局收回指控。

會長馮祿德形容藝發局今次以一封信件就沒有商量和轉圜餘地，劇協對此感到驚訝。他指劇協過往沒有收取會費，經費有限，每屆頒獎禮均要補貼。對於藝發局指劇協舉辦去年的頒獎禮沒有主動與該局溝通，他續稱，過去一直毋須就頒獎禮向藝發局事先提交計劃，頒獎禮主題及邀請嘉賓亦毋須得到局方批准，他強調今次沒有所謂「偏離以往做法」。

去年的頒獎禮邀請了漫畫家尊子及香港電台前編導蔡玉玲擔任頒獎嘉賓，主持人又以「紅橋」、「紅線」為話題，「意有所指、語帶雙關」。

馮續稱，頒獎禮近年主題包括「一團火」、「Moving Forward」、「團聚」和「勇氣」，均是對業界表達鼓勵勸勉，去年頒獎禮上，嘉賓和得獎者均是圍繞「勇氣」的主題發言。而頒獎禮過去30屆很多時亦有邀請文化藝術界以外人士出席，包括時裝、化妝、體育、新聞界，目的並非「搶焦點」，而是配合當屆主題。他又指尊子是漫畫家，蔡玉玲是紀錄片執導，反問藝發局為何不視他們為藝術界別。

對於藝發局聲明提及，有委員及政府代表對去年舞台劇頒獎禮的內容、舞台設計等表達關注，馮祿德解釋，當日舞台純粹以美學角度設計，如被認為有特定主題想表達，是「美麗的誤會」。

他指藝發局今次的決定反而是告訴公眾「真的有條線」，對此感到遺憾，又稱劇協未來會在無錢、無地方、資源匱乏情況下想盡辦法繼續辦頒獎禮。

藝發局昨回應停止資助時強調該局聲譽「造成損害或不利影響」，終止最後一期資助。