消費信心低過疫情期間　議員：市場瀰漫負面氣氛

疫後復常將近1年，但本港的消費市道仍然疲弱。有政黨今日(19日)公布每半年一次的「消費者信心指數」調查結果，當中3個指數之一的「目前狀況指數」由2023年6月的84下跌至歷年第二低的77，其餘指數的數值亦較上次調查有所下跌，且還低過疫情時期。有議員認為是經濟復甦力度未及預期，股市樓市疲弱、地緣政治和高息環境亦令市場瀰漫負面氣氛。由於疫情改變消費模式，各界宜調節思維以迎合市場環境，而政府亦應設法提振市民的消費信心。

今日公布的「消費者信心指數」，是去年12月11至19日訪問802名18歲或以上操粵語的市民。而3個指數內容則分別是回看過去一年及現在的「目前狀況指數」；展望未來的「消費者預期指數」；以及綜觀過去、現在及將來的「綜合消費者情緒指數」。所得數值分別為77、91、87。相對疫情期間，該指數在2021年6月錄得的數值為106、97、100，跌幅明顯。

議員周浩鼎指今次調查反映市民對經濟狀況的擔憂，畢竟去年年初不少市民都對經濟市道持樂觀態度，惟復甦力度比預期緩慢，政府亦將本地生產總值(GDP) 的增長預測不斷向下修訂，加上樓格下滑等消息，容易引致負面情緒。但他又指去年年底亦有多項數據顯示本港經濟有令人鼓舞的表現，例如去年的訪港旅客回復至疫情前五成半的水平；2.9%的失業率反映本港近乎全民就業；加上逾9,000間外國重新駐港公司、超過300家外資企業打算來港落戶，顯示香港疫後經濟復甦情況其實不如坊間悲觀，他建議政府適時發放利好數據，以提振市民對於本港經濟狀況的信心。

另一議員陳學鋒指商業經營因疫情而出現變化，然而不少人仍採取疫情前的經營模式，導致同實際情況有落差。他說的確有一些店舖關門大吉，市面較為冷清，但其實網購的數字正不斷上升，單純的店舖零售模式未必跟得上潮流。在旅遊方面，亦由疫情前的團體旅遊購物，改變成個人「深度遊」並轉向較零碎的消費體驗。他建議社會各界應針對疫後整體經濟模式而轉變營商思維，以迎合市場環境。