冷鋒「大寒」夜襲港　風雨下周來添寒　期間一區得4°C

一道冷鋒將於明日(19日)晚上南下，屆時本港氣溫會驟降，加上強烈季候風及高空擾動加上天雨緊隨其後，「大寒」過後將是最凍之時！天文台預測下周日(21日)早上顯著轉涼，最低溫為攝氏15度，渣馬跑手需注意風寒，而隨後氣溫會進一步下降，其中下周二、三(23日及24日)最低只有攝氏8度，及有一兩陣雨，而新界地區將嚴寒，打鼓嶺在該兩天均預料低見攝氏4度！冷鋒加冷雨，寒意將更甚，大家切記保暖咪凍親！

根據分區天氣預報，全港在下周一(22日)最低溫均低於攝氏12度，預料將觸及寒冷天氣警告發出條件；而隨後兩天的更會降至最低攝氏9度或以下，期間新界會更寒，上水、大埔、流浮山及石崗低見攝氏6度，而打鼓嶺在下周二、三更降至攝氏4度的低溫。

一道冷鋒會在明晚至下周日早上橫過廣東沿岸，該區氣溫顯著下降。受強烈冬季季候風及高空擾動影響，下周初至中期華南天氣進一步轉冷，風勢頗大及有幾陣雨，廣東天氣嚴寒。而高空擾動會在下週後期持續為廣東帶來相當清涼及有雨的天氣，該區可能有雷暴。

九天天氣預報顯示，明日日間部分時間有陽光及相當溫暖，介乎攝氏18至25度，早晚有一兩陣雨；翌日早上則顯著轉涼，氣溫介乎攝氏15至21度，部分時間有陽光及乾燥；隨後一連4天將進一步下降，期間天氣寒冷，最低溫為攝氏8度，下周二、三更有雨，體感將更寒；至下周五(26日)起一連3天氣溫雖有稍微回升，但仍然有雨。