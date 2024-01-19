旅遊業聯會今到政總請願 促盡快恢復及擴大「一簽多行」

旅遊業聯同飲食業等4個工會今早(19日)到政府總部門外請願，期望政府盡快恢復並擴大對內地遊客的一簽多行，以及增加「個人遊」旅遊城市名單。旅遊業聯會表示，香港擁有獨特的中西文化，甚或豐富的海岸公園，認為在吸引遊客方面均具有競爭力，考慮到去年訪港旅客人數僅為疫情前的一半，因此相信恢復一簽多行後，將有助增加旅遊收入，以及帶來更多的就業機會。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠表示，除保證旅客人數外，旅遊業界需針對遊客口味的轉變，開發具特色的文化旅遊和深度旅遊，本港具不少傳統及人文文化的旅遊地方，均有助令本港更具競爭力，政界應持續舉辦更多國際級盛事，開發更多深度及郵輪等特色旅遊，提升本港吸引力和競爭力。

百貨商業僱員總會副理事長鍾博文表示，內地遊客通常對奢侈品、高品質商品消費有較高的需求，期望當局可將內地訪旅客帶回內地自用物品的免稅額，從目前的5,000港元提高到2、3萬港元，將有利吸引遊客。他又相信，杜絕強迫購物及不良銷售，保持香港購物天堂的美譽，為零售帶來商機。

同行請願的議員陸頌雄建議，政府應盡快增加24小時通關口岸，以及推行微笑行動，吸引旅客訪港。議員鄧家彪則表示，當年走水貨問題引起紛爭，主要因兩地發展差異所至，現時北區水靜鵝飛，相信水貨客問題不再存在，增加旅客數量刻不容緩。