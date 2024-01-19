11男女涉理大衝突判監最高61個月　官指案情令年紀變得微不足道

反修例示威2019年爆發，同年11月更蔓延至理工大學校園，大批示威者於校園留守多日，並與警方發生衝突，警方有事後拘捕約1,200人，當中有15人同被控暴動等罪，其中11男3女的案件早前於區院處理。當中的8男3女承認作為交替控罪的暴動罪，今日(19日)被法官謝沈智慧判監46至61個月不等。法官直指不應輕判，本案案情亦令被告的年紀變得微不足道，並指判入勞教中心和教導所均不足以反映罪責。

本案14名被告，依次為黃貴鴻、莫紫微、朱健君、許銘晉、明子軒、鄭卓琳、伍秀妮、謝源紹、林玉堃、施朗、梁恭豪、馬健朗、張展銘及陳嘉鋒(19至28歲)。14人均同被控1項暴動罪，指他們於2019年11月17日至18日期間，在香港理工大學與暢運道一帶，連同其他人參與暴動。眾被告均否認該控罪，除朱、許及馬3人外，其餘11人承認作為交替控罪的另一條暴動罪，指他們於同年11月18日在理大外的暢運道連同其他人參與暴動。謝及張另承認管有無線電收發機、汽油彈、打火機及板手等。不認罪3人的案件，將於7月12日裁決。

謝及張最終被判囚56.5及61個月，其餘9人則被判囚46至52個月；案情指，2019年11月11日至28日間，大批示威者集結在理大及其範圍，並破壞理大內設施。示威者從連接理大的天橋向下投擲物品，更使用汽油彈及弓箭等，與執法人員對峙。眾被告在人員於同月17日封鎖理大前，已身在理大範圍。案發當日下午，有100人嘗試從理大正門循暢運道逃走，但最終有18人被人員制服及拘捕，包括涉案11名被告，其中謝及張身上有控罪所指的物品。

案件編號：DCCC 203、204、206、616/2021