赴美晤彭斯蓬佩奧表現「雀躍」　張劍虹：黎智英要求「做大啲」

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司今（19日）續就涉嫌勾結外國勢力案續審。張劍虹稱，2019年7月，黎智英曾前往美國，跟美國前副總統彭斯、美國前國務卿蓬佩奧等人見面，形容黎見面完畢後，顯得「都幾雀躍」，黎認為會對反修例運動有幫助。對於黎智英可以去白宮跟高官會面，大家都「好似有啲high（興奮）」，「個運動好似有希望」。張認為，自此黎智英開始多談有關制裁的事，《蘋果日報》編採政策亦愈發偏激。

張表示，自從黎智英會面美國官員後，黎開始多談有關制裁的事，黎在「飯盒會」會談到「和勇唔好畀人分化」，《蘋果》編採政策述愈發偏激，例如對較暴力的場面，會予以同情，認為是政府「迫成咁」。另外，在台灣進行的「飯盒會」中，黎要求找反對派代表人士及抗爭者拍片，並將這些片段的數量大幅增加，由每周4段增加至40段，香港《蘋果》亦要跟隨。張認為，黎智英這樣做，是想激起抗爭情緒及同情。張坦言，《蘋果》港聞組同事整個2019年下半年都全情投入做反修例運動。案件押後至下周二（23日）續審。

庭上展示一段對話，顯示黎智英將一段訊息轉發給張劍虹，該訊息原本是由前美國國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）傳給美國前副國防部長沃夫維茲（Paul Walfowitz），內容談到一篇刊登在2019年7月10日《彭博》的報道，當中提到，惠頓引述黎智英說，黎希望可以人們持續關注香港示威，支持反北京人士。報道說，惠頓代表壹傳媒。

張稱，他個人不認識惠頓，但知道2019年7月，黎智英曾前往美國，跟前美國副總統彭斯、美國前國務卿蓬佩奧及前美國國家安全事務助理約翰波頓見面。張說，他事前不知道黎有跟該些人士見面，他是事後才知道。同月，黎智英接受何俊仁訪談，期間黎智英第一次公開談及要制裁中港領袖，並請美國支援反送中運動。黎要求張「做大啲」這訪談。就着和美國高官見面，張坦言黎「都幾雀躍」，「嘩，原來真係可以去白宮見啲咁勁嘅官員，大家都覺得好似有啲high（興奮）」。