財會審議生育獎勵金渉22億　有議員斥政府財困卻慷慨派利是

施政報告提出新生嬰兒一筆過2萬港元現金獎勵，為期3年，但外界指誘因不大。立法會財務委員會今日(19日)審議「新生嬰兒獎勵金」的撥款申請，涉及22.8億港元。表明反對的議員直指憂在財政困難，可能會調整收費，卻慷慨派生育利是。

政府在財委會會議上指香港的生育率是全球最低，平均每名婦女只有0.8個子女，低於韓國、新加坡和內地，情況非常嚴峻，故政府決定提供有關獎勵金，只要申請資料無誤，一般2至3周後就可獲發獎勵金。

該名官員形容今次政府的態度和政策的重要突破，希望議員支持，向社會發出鼓勵市民生兒育女的正面和強烈訊息，令香港人口生生不息，連綿不絕，維持社會的生產力、競爭力、動力和活力。

外界批評2萬港元對生育誘因低，議員陸瀚民建議若今年新生嬰兒數目仍比去年少，可考慮加碼，例如推出累進式子女免稅額，但政府興指如果推出累進式子女免稅額，政府將每年少收42億港元稅款，並非小數目，又指財赤高企，鼓勵生育不一定要單靠政府出資，企業也可提供彈性上班安排。

身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀，關注港人一旦在外地回港的途中誕下嬰兒，會否可酌情取得獎勵金。政府回應稱，雖然新生嬰兒必須在香港出生是申請條件之一，但政府有酌情權批出獎勵金，一旦收到相關個案，會盡量寬鬆處理。

表明反對建議的社福界議員狄志遠認為措施無助提升生育率，指政府財政困難，可能會調整民生收費，但就慷慨用22億港元派生育利市。他指22億港元相當於社福機構被削減資助11年的款額，認為如果將資源放在社福界，對基層更有好處。政府回應指，不能以今次撥款與削減開支作類比，否則很多政策都不能推行。