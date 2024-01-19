8警涉襲無家者毀家當案　播錄影會面紀錄　揭被告女警曾擲紙巾

8名警務人員於2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌誣衊露宿者藏毒、傷害露宿者及破壞對方的家當等，眾警否認刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及藉公職作不當行為等共10罪，案件今(19日)於區院續審，控方續播放涉案被告的錄影會面紀錄。其中被指向閉路電視擲紙巾的女警於會面中解釋，因鏡頭後方有昆蟲，想趕走牠才擲紙巾。

涉案8名被告依次是郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩(女)、林華嘉、莫志成、尹栢詩(女)及陳守業(27至46歲)。除林華嘉是警長外，其餘被告均是警員。他們共被控10罪，除郭涉及兩項刑事毀壞，另與梁及陳同涉一項傷人罪，其餘被告分別各涉一項至兩項妨礙司法公正及藉公職作不當行為罪。所有控罪均涉及於2020年2月4日及2月24日，在深水埗通州街公園發生合共3次的事件，涉及兩名越南籍男露宿者阮文山及LE Van Muoi(阿十)，阿十現已身故。8名被告案發時均隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊。

控方續播放眾被告的錄影會面紀錄。其中有關女被告龐雋詩的會面紀錄，龐於警誡下表示，她在2022年2月4日在通州街公園涼亭處，見到「有隻嘢」在天空，大小與曱甴類近、在閉路電視鏡頭上方，她因「唔鍾意」該東西而想將該東西趕走，故向鏡頭擲紙巾。龐又指當日與隊員到該公園執勤，其職責是確保現場環境安全，但沒有聽到特別的聲響。

案件編號：DCCC 123/2021