壁屋18歲囚犯被襲擊案5被告提堂　4.22再訊

壁屋懲教所於本周日(14日)接獲家屬投訴，稱一名18歲還押人士被一名二級懲教助理襲擊，要求署方代為報案。懲教署同日報案並將涉案人員停職。據了解，涉事還押人士現於壁屋醫院留醫。經調查後，執法部門於本周三(17日)拘捕6名年齡介乎19至54歲涉案男子。據悉，被捕人士包括2名懲教署職員及4名在囚人士。其中5人今午（19日）被解往觀塘裁判法院提訊，被控1項有意圖而傷人罪。5人暫毋須答辯，裁判官按控方申請把案件押後至4月22日再訊，以等候進一步調查，期間5名被告均需還押。

5名被告依次是譚力翀（33歲）、李梓睿（19歲）、何力桓（20歲）、李宇軒（19歲）及林承蔚（20歲），除譚報稱是公務員，其餘4人均報稱無業。5人被控於2023年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓活動室外樓梯，意圖使趙姓男事主身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該名事主。

執法部門於本周日接獲懲教署報案後，先後拘捕6名涉案男子，據悉其中2人為懲教署職員。除本案5名被告今被解往法院應訊，餘下1名被捕人士則已獲准保釋候查，須於1月下旬向執法部門報到。