38大狀涉612基金案義務變收酬投訴　公會指4人違行為守則

香港大律師公會於昨日（18日）舉行會員周年大會，今（19日）會見傳媒並交代有人投訴38名大律師被投訴為一些由「612人道支援基金」資助的2019年社會事件個案提供法律服務時，涉嫌專業行為失當。公會主席杜淦堃表示沒有證據顯示他們構成專業行為失當，但有4名大律師被發現違反行為守則，並已個別發信。

早於2022年5月投訴人向公會投訴，隨後公會成立特別調查委員會按既定程序處理，經過一年半調查後，杜指沒有證據顯示38名涉事大律師的行為構成專業行為失當​；沒有任何不誠實行為或刑事成分；有關專業行為失當投訴不成立，調查終結；調查過程中，4名大律師被發現違反大律師的《行為守則》中專業業務管理上的要求，包括未有保存部分文件紀錄，​​針對該4 名大律師，公會已經個別發信給他們，指出達反守則的地方，並敦促他們日後必須穩妥地保存所有記錄。

投訴當中，部分大律師涉及多項投訴，有7人被指在有關的法庭個案中，「以義助服務形式延聘」出庭，但實際收取費用，涉嫌誤導法庭，該項裁定不成立，因7名大律師均能證明他們沒有向法庭表示是以義助形式，或確實沒有收取分文。26位大律師被指在收取有關訴訟費用時，沒有經過指示事務律師，直接向「真普選聯盟有限公司」或基金收取支票，該項亦裁定不成立，因當中24名均能出示文件紀錄證明有關支票由事務律師轉交，另外2宗未有保存文件紀錄，技術上違反守則。有29名大律師被指同意收費視乎「或有事件」，即俗稱「按結果/條件收費」，該指控亦裁定不成立。

杜表示，由於事件涉及多個大律師，且涉及公眾利益，因此決定公布結果，但對投訴人和被投訴人的資料完全保密。被問到調查是否已經完全終結，如有新投訴會否重新調查，杜表示調查已經終結，但如有新證據，也難以排除再啟調查，杜也指不認為有關投訴「瑣碎」，因大律師和律師之間有既定合作模式，2019年事件對法律界影響「史無前例」。

被問到調查結果會否讓社會失望，杜指他們是專業的公會，而調查委員會所有成員都有法律經驗，也用了很多時間和資源尋找證據。杜表示公會有機制和足夠人員應付所有投訴，公會向該4名大律師發信指出他們違反守則，杜指自己私底下有和4人溝通，確保他們不會再犯。

再被問及投訴會否予人針對處理反修例事件的大律師，杜指結果不是每一個人都滿意，他亦向大律師公會會員說明公會處理投訴機制行之有效，認為會員不需要擔心。