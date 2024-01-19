議員批政府低估民意　憂垃圾徵費一拖再拖

對於政府再度押後實施垃圾徵費，議員陳凱欣指由4月1日再延至8月1日，只有4個月時間，憂慮在4月1日政府部門「先行先試」時會發生多項問題，如果只有4個月便到大眾實行，未必有足夠時間應對，或可能要「一延再延」，加上7月立法會外訪多，即使有問題需要更改，立會仍未有足夠時間處理。

陳又擔心政府與坊間遇到的問題不同，舉例政府部門不會有廚餘問題，極其量都只是紙鋁罐，政府未必有相似經驗，形容當局「做極都不會為酒樓模式 」，政府部門面對問題同住戶不同，促當局要回應情景題，因為問題實際會發生在市民身上。

至於環保署署長早前指「如果你想不清楚，幾時都是不清楚」，陳凱欣指言論為他個人表達，署長有責任解釋說話，法例影響人要清清楚楚，政府同時要檢討早前不同官員有不同說法的問題「有則改之 無則加勉」。

另一議員葛珮帆指廢物徵費很多研究表示有效減廢，亦同意用著自付原則，他們得悉法例通過後也第一時間準備落區，也催促政府「做快啲」。被問到如到8月仍然延期是否需要問責，會否認為政府低估市民疑惑，葛表示政黨從來沒有低估難度，也一直提示政府要解釋好，她指政府不應該低估，所有官員都要做更多面對媒體的培訓、學習如何解說，她指如未來仍然做不好，才會討論問責的問題。

葛指條例複雜，牽涉範圍廣，未來要做更多解說，政府要圖文並茂解釋，網上有誤導說法也盡早澄清，宣傳推廣手法應該更新，認為政府押後屬於「肯承擔」，也不是「夾硬」推出。

被問到會否後悔當時通過法例，葛表示當時對政府執行有信心才支持通過法例，後來政府表示和物管公司未有討論好，所以才延後至4月1日執行，今次政府也指未完全準備好，認為延後也合適。

另一議員梁熙認為做法務實，希望政府可以用易通行諮詢站用在解釋垃圾徵費，以及協助安裝綠在賞，令政策更加落地。

立法會環境事務委員會主席劉國勳認為如果政府真的押後為「負責任」表現，而且反應及時，因為公眾不清楚，強調如果押後宣傳教育都不能放慢，促透過區議員和關愛隊作宣傳，建議可先派指定垃圾袋先予市民當「熱身」，最少3個月做好宣傳教育。

對於政府第二度押後，議員陳沛良表示失望，但理解政府的決定。垃圾徵費這項政策前後已經準備了超過30個月，惟近日官員解說政策時未夠清晰，市民仍感混亂、無所適從。建議政府吸取經驗、利用押後4個月實施的時間，就垃圾收費的執行細節，全力解說，釐清疑問及釋除市民顧慮。

近日市民關注的，包括物管或清潔公司「包底」或「執手尾」的行為，政府應有更清晰的說法、並加強教育公眾，確保可行而不違反「污染者自付」的政策原意。而政府指會推出具定位功能的APP，讓市民發現有人違規棄置垃圾時可以舉報，亦令市民懷疑政府會如何跟進，以及是否有成效待 。他認為與其鼓勵舉報，政府應著力提高市民的環保意識。