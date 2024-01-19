兩院舍爆耳念珠菌　6人醫院內感染另7院友同中招

荃灣及太子各有安老院舍爆發耳念珠菌群組。衞生署衞生防護中心今日(19日)表示，2間院舍共有13名院友為帶菌者，涉及8男5女，年齡介乎55至93歲。其中10名患者來自太子的安老院舍，當中5人與九龍醫院、東華三院黃大仙醫院及伊利沙伯醫院曾爆發耳念珠菌的病房及確診個案有關；而荃灣院舍個案中，有1人曾在香港佛教醫院住院期間確診。防護中心不排除該些醫院感染的個案導致院舍爆疫。涉事的太子院舍為恒安護老院，荃灣個案則涉及紫雲間雋逸護養院日間護理單位。

首個組群涉及10名居於一間位於太子的安老院舍院友，首5宗個案與九龍醫院、東華三院黃大仙醫院及伊利沙伯醫院曾有耳念珠菌爆發的病房及確診個案有關。經調查後，再發現該院舍的另外5名院友證實為帶菌者。防護中心相信他們的感染途徑於該安老院舍內，並已即時進行調查並實地視察該院舍，發現該院舍的感染控制措施不足及受實際環境限制，因而導致出現院內傳播。

上述10名帶菌個案涉及7男3女，年齡介乎55至91歲，全部沒有感染徵狀，其中1名91歲帶菌女院友因自身長期病患，於去年12月28日去世，其餘9人全部已出院。因應該院舍出現10宗個案，防護中心已聯絡社會福利署及醫院管理局社區老人評估小組，加強對該院舍的相關支援，並協助該安老院舍實施適當感染控制措施。

第二個組群涉及一間位於荃灣的安老院舍，共有3宗個案。該院舍首宗個案涉1名有長期病患的79歲男院友，他在香港佛教醫院住院期間曾經化驗證實帶有耳念珠菌，其後返回該安老院舍居住。其後的調查再發現2名同樣居於該院舍、分別90歲和93歲的女院友經化驗證實帶有耳念珠菌，防護中心不排除2人於該安老院舍內感染。2人均有長期病患及沒有相關感染徵狀，其中1人已出院。調查顯示，該院舍已採取適當感染控制措施，整體衞生情況滿意，防護中心已提醒院舍須繼續加強感染控制措施。

調查顯示，該2個耳念珠菌帶菌個案組群沒有流行病學關連，防護中心會繼續密切跟進。此外，除上述跟進措施，防護中心亦已提供感染控制建議及培訓院舍職員，並建議院舍根據既定指引，加強執行各項感染控制措施，包括妥善安置帶菌院友，嚴格執行接觸傳播防護措施，加強環境清潔及消毒，使用專用醫療用具、洗手間及沐浴設施，以防止耳念珠菌散播。中心會與院舍保持密切聯繫並監察院友情況，確保院舍嚴格執行各項感染控制措施。