提升人口普查科技設備近2.5億　議員指費用高昂

政府擬於2026年進行人口普查，有關普查時間將由過去的個半月延長至1年；而調查的住戶數量亦減至十分之一。立法會財務委員會今日(19日)通過有關普查近2.5億港元新承擔額，用以購置相關的資訊科技設備節僱用服務。有議員認為費用高昂，質疑為何不重用上次普查的設備，而政府則指有關開支部分會開發資訊平台，藉以支援往後的普查工作。

議員陳永光指立法會曾在2019年3月批出約2.27億港元，為2021年的人口普查購置資訊科技設備和僱傭服務。他質問當局為何不透過提升2021年人口普查購置的資訊科技設備，來進行2026年的人口普查，反而重新額外花費近2.5億港元來購置新設備，又指每次人口普查似乎都要重新添置資訊科技設備，關注部分設備可否保留再用，以確保公帑用得其所。

他又指當局擬建立的綜合資訊科技系統，主要用於支援網上問卷、電話訪問等資訊資料搜集工作，有關功能相當普遍，並不複雜，購買有關設備和服務可謂偏貴，加上曾發生多宗政府電子服務故障，詢問當局如何確保人口普查資訊科技系統能夠正常安全運作。

政府統計處處長余振強回應稱，會盡量重用2021年曾使用的部分系統，然而資訊科技日新月異，有部分硬件軟件已過時，需要更新，難免要涉及一些資源。因應新的人口普查的項目，需要網絡同流動數據、系統託管等服務和相關培訓，亦要提升系統保安設施，僱用獨立資訊保安顧問協助進行系統測試和監察。

余續稱，會透過2026年人口普查的機會，開發全新的資料搜集平台，而新系統在設計時會預留一些彈性，冀完成人口普查後能發展成一個政府統計處的資訊科技平台，以支援將來如2031年或以後的人口普查工作。