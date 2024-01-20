尖沙咀海員俱樂部重建項目疑有鋼筋質量問題　屋宇署展開調查

屋宇署於去年9至11月期間收到市民舉報，指尖沙咀中間道11號海員俱樂部重建工程項目有鋼筋質量問題，遂聯絡項目註冊結構工程師，要求提交有關用於該項目的鋼筋物料的測試報告，以確保符合批准圖則及《條例》和相關規例的規定。項目註冊結構工程師向署方呈交合共17個批次的鋼筋測試報告，均顯示符合批准圖則及《條例》和相關規例的規定，並無發現鋼筋質量問題。惟就當中一個批次的鋼筋測試報告（涉及項目的29至39樓），顯示該批次源自本應使用於葵涌打磚坪街105-113號發展項目的鋼筋，項目註冊結構工程師亦同時解釋，有關鋼筋到達葵涌的發展項目地盤時已按法定要求及標準取樣並進行測試，惟其後部分鋼筋被轉送到中間道地盤使用。

由於該批次的測試報告本身不足以証明該批已經通過測試的鋼筋確實就是運到中間道地盤使用的那批，署方遂要求項目註冊結構工程師作出解釋。其後，項目註冊結構工程師於今年1月中提出建議，在使用該批次的鋼筋並已澆注混凝土的部分結構組件中，隨機開鑿並抽取鋼筋樣本進行測試，以進一步證明其符合批准圖則及相關法例標準。本署現正在審議有關的建議，以確保有關鋼筋符合批准圖則及《條例》和相關規例的規定，以確保樓宇安全，並釋除疑慮。