丟垃圾成難題　物管趁機加管理費

垃圾徵費未開徵已掀恐慌！環保署近期一再宣傳居民需用「指定垃圾袋裝垃圾」，又不建議物管公司代業主「包底」，甚至有環保署官員教導市民鋸斷長垃圾裝袋丟棄等，引發市民對丟垃圾都會犯法的疑慮。有大型物業管理公司月初推出「垃圾辣招」，言明4月1日起，業主若要丟棄大件垃圾需遵照三部曲，如先到管業處填表、繳付費用，然後才能把大件垃圾拿到管業處指定地方，其收費更被網民譏為「豪華價」，物件少於或短於1米者收費50元；若長於1米至2米者，收費200元；超過3米的物件則要收取300元。

物管公司巧花心思進行額外垃圾徵費外，更有公司因為將來要派人查核哪戶垃圾沒有用指定袋而煩惱，考慮代業主買袋，但管理費需上調20%以上，本計劃新春後宣布措施，豈料政府昨日宣布延後實施。葵涌一單幢唐樓日前已通告業主，4月1日起將管理費由300元上調至400元，加幅逾33%。劏房雲集的舊樓亦為垃圾徵費而煩惱。

稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍亦指，落實徵費後，集團各食肆需額外購買大量垃圾袋，初步估計每年要額外花300萬元購買指定垃圾袋，他質疑政府的垃圾回收配套工作不理想，食肆丟垃圾的開支可能要上升至每年500萬元。