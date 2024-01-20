垃圾徵費延期　區議員質疑官員解釋不清　物管業不支持「包底」

垃圾徵費最初計劃去年底實施，為避免運作初期引起混亂，一度延至今年4月1日，當局昨日(19日)再宣布垃圾徵費第二度延期，至今年8月1日才全面實施。本身是觀塘區議員的柯創盛表示，早前有環保署官員解說時稱，居民棄置較大型垃圾如地拖棍時，可鋸開再放入指定垃圾袋，柯對有關講法感嘩然，市民和院舍一直向其查詢有關垃圾收費的措施，認為當局在解說上仍要多花功夫。另外，他指「綠在區區」成效不俗，若令回收過程更方便易明，相信可增加市民回收意願。

香港物業管理公司協會前會長陳志球今早(20日)在電台節目表示，業界不支持以大型指定垃圾袋收集住戶垃圾的「包底」做法。他認為，垃圾收費較膠袋徵費複雜，即使物管公司做足準備，培訓前線員工向住戶和業主宣傳，仍收到不少人反映措施不清晰，部分大型屋苑住戶亦對收費形式持不同意見。

同場的香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻則指，不少屋苑對物管公司如何執行垃圾收費仍未有定案，清潔公司仍等候具體指示。她表示，垃圾收費實施後，市民日後要自行處理舊傢俬等大型垃圾，避免放在每層樓的垃圾房或通道，以免造成清潔工人壓力。