參與2019年尖沙咀科學館一帶集結　9男女下周六判刑

2019年理大發生衝突，期間有市民前往尖沙咀科學館一帶集結，其中9人被控非法集結罪，兩男認罪，餘下7人不認罪受審，經審訊後均被裁定罪成。9名被告今（20日）在區域法院向法庭求情。多名辯方大狀不約而同指，法庭判刑時可考慮理大暴動，但不應給予太高比重。法官聽取求情後，押後至下周六（27日）判刑。其中一名被告因母親不久前離世，法庭批准他保釋候懲，其餘8人需還押。

不認罪的7名被告，包括王晉彥、鄭康成、賴恒基、趙穎琪、葉佩珊、羅芷君及王伊婷（23至31歲）。他們同被控於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶非法集結。王伊婷另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，即管有一個能發出激光的裝置。法官早前已裁定7人面對的所有控罪均罪成。同案兩名均為學生的被告鄧朗言（19歲）及吳鎮鋒（23歲），則承認非法集結罪。

法官關注，判刑時是否應該顧及理大暴動。代表鄭康成的大狀指，法庭需考慮理大暴動，但應只作為背景，強調本次非法集結發生在橫街，不是交通要道，對社會影響不是非常高，而且案發時段不長，案發日子並非7月1日、萬聖節等「特別日子」，冀法庭採納較低量刑起點。大狀亦透露，鄭的母親本周離世。他獲准以5000港元現金保釋，不得離港，須守宵禁令。

代表賴恒基及吳鎮鋒的大狀亦指，本案情節相對理大暴動輕微，希望法庭寬大處理。鄧朗言代表大狀指，被告案發時年僅15歲，報告建議判被告入勞教中心，冀法官接納建議。代表葉佩珊的大律師力陳，今次非法集結與同類案件相比不算嚴重，而且事發距今多年，冀法庭考慮。大律師又指，被告眼睛及骨骼有問題，她一直獲准保釋，但今日沒有保釋申請，大狀坦言不知道這會否影響被告健康。

案件編號：DCCC 856/2020