租管生效兩年104劏房業主定罪　估價署提醒首批租客可優先續租

規管劏房租賃的《業主與租客（綜合）條例》第IVA部生效已近兩年，至近日已有過百名劏房業主因違例而被定罪！昨日（19日）再有17名劏房業主被定罪，及判處共3.2萬港元的罰款，房屋局局長何永賢今日（20日）在社交平台上發文表示，自劏房租管條例生效以來，已有共104名劏房業主被定罪，她又稱因應條例生效近兩年，估價署會分批按首期租賃屆滿的時間，提醒租客及業主有關優先續租權的選擇。

昨日有17名劏房業主因違反劏房租管條例的相關規定，即沒有在租賃的租期開始後的60日內，向差餉物業估價署署長提交租賃通知書，在東區裁判法院承認有關控罪並被判處罰款。其中一名違反共8宗控罪的業主被判處罰款6,400港元。

何永賢表示，劏房租管條例可以保障劏房租戶不會被濫收水電費，並要求業主主動申報有關租賃資料等，估價署會繼續採取堅決執法行動，以打擊任何違例個案。條例同時保障了劏房租戶「2+2」合共4年的租住權，隨着有關法例生效2年，劏房租戶亦陸續面臨與業主優先再續2年次租期的選擇，估價署已開始分批按照首期租賃屆滿的時間，發信給相關規管租賃的業主和租客並夾附有關資訊，以提醒他們在條例下的相關義務。