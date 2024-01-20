長期病患者組織會醫管局　公院收費豁免申請繁複促檢討

長期病患者關注醫療改革聯席今日（20日）與醫院管理局代表會面，提出對公共醫療服務的意見及病友組織對服務改善的意見。會面歷時約90分鐘，聯席向局方提出有關醫管局整體層面的意見，包括醫療收費豁免、醫護人力資源、公私協作計劃、疾病管理模式、醫療科技應用、病人情緒支援、病人自助組織等7方面意見。

當局近日提出檢討公立醫院收費，包括急症室收費水平。聯席在會面上提出擔心增加收費將影響依賴公營醫療服務的病人及基層市民，即使現時醫管局設有收費豁免制度，但申請條件嚴格及行政程度繁複，令長期病患者及非綜援的基層市民難以申請。聯席建議醫管局應同時檢討現行收費豁免制度，以免有市民因經濟考慮而未能適時使用公營醫療服務。

另外醫護人員的流失率仍然高企，聯席建議醫管局必須全力召募專業職系人員，同時也應提升支援人員職系的薪酬待遇，吸引市民從事此醫療服務支援工作。另一方面亦應積極挽留人手，例如對非本地培訓及持有限度註冊或特別註冊的醫生，其晉升機會應與本地培訓及持正式註冊的醫生一致。

另外，關注精神復元人士權益組、香港肝臟移植協康會及路向四肢傷殘人士協會等十個病友組織亦就病症認識、專科服務、藥物治療、醫院運作等四方面，提出多項改善建議。與會人士認為與醫管局真誠交流，又希望局方深入跟進聯席及病友組織提出的各方面建議，持續改善公共醫療服務。