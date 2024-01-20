避免爭取公僕權益踩紅線　華員會促更新版守則列明4條文不適用

更新版《公務員守則》日前結束諮詢，但仍有公務員工會憂日後爭取調整薪酬的行為踩紅線。擁有最多公務員會員的華員會趕搭尾班車提交建議，指為免生疑慮，應在員守則更新版的適當地方註明4條條文，不適用於公務員工會負責人或幹事對與公務員權益相關事宜向政府或部門提出公開的批評意見，行使工會的正當權利及履行工會的職責。

諮詢期在本月19日結束，華員會在當日向公務員事務局提交意見及建議，當中歡迎更新版守則保留「政治中立」，但該會指為反映回歸後的實況並同時兼顧公務員關注的權益 ，建議按在「政治中立」部分，加上公務員在「政治中立」下的效忠對象為當日的政府，故公務員的服務聘任、升遷、福利待遇不受政府的任期、更替轉變的影響；這其實反映回歸後的實況並兼顧到公務員關注的權益。

由於更新版守則部分條文列明不可以公務員身份批評任何政府政策，或支持其他人的反對意見；公務員以個人身份表達意見亦須避免令人誤以為是官方立場，亦包括公務員須確保不會因為他們在政府以外使用或披露以公務員身份取得的資料。

華員會指守則更新版在清晰說明公務員履行職責和以公務員身份行事時的要求，應不是去限制公務員工會的負責人或幹事在恰當行使工會的權利及履行工會的職責。因此，該會建議為免生疑慮，應在守則更新版的適當地方註明，相關的第43、44、45及78段，不適用於公務員工會負責人或幹事對與公務員權益相關事宜向政府或部門提出公開的批評意見，行使工會的正當權利及履行工會的職責。

為免生投訴或申訴無門的疑慮，該會建議守則更新版設有獨立段落，闡明公務員如疑遭不公平地被指違反守則更新版的某項或某些條文，有其公開的投訴或申訴機制，以保障公務員得到公平對待的重要說明。