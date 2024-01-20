尖沙咀海員之家工程被疑鋼筋有問題　承建商斥不實傳聞

曾於去年發生4級大火的尖沙咀海員之家酒店重建項目，被質疑鋼筋質量文件出問題。項目總承建商華營建築集團控股有限公司今日（20日）下午發聲明指，個別人士於社交媒體發表有關尖沙咀海員俱樂部重建項目的的言論，內容具有不實陳述，特此澄清。

華營建築的聲明內容表示，就公司承接的中間道11號海員俱樂部重建工程項目，引起有關鋼筋質量問題的公眾疑問，該項目的註冊結構工程師已向有關部門呈交鋼筋測試報告。聲明又強調公司非常重視工程質量，對於施工及建材採購，均遵法規要求，並一直主動配合相關部門的查詢及相關工作。對於有關市場流言，集團一律不作評論，如發現涉及誤導或失實的指控，將保留一切法律追究權利。

「中科監察」日前在社交媒體上指出，海員之家項目所呈交的相關鋼筋質量文件有問題，疑似是「借用」另一工程項目的合格文件。屋宇署亦於今日凌晨時回覆證實，海員之家其中10層樓的鋼筋及部分文件出現問題，有可能是使用了葵涌iCITY工廈項目的部分鋼筋，會調查事件。