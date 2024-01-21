東鐵退役「烏蠅頭」 突現紅磡站　港鐵：適時公布保育計劃

港鐵東鐵綫俗稱「烏蠅頭」的中期翻新列車12卡車，雖前年5月因過海段通車退役，但仍有鐵路迷念念不忘。有鐵路資訊社交平台專頁指，昨日凌晨非行車時間，6卡已退役的中期翻新列車車廂，突然現身並停放於紅磡站月台，列車兩邊車頭，仍然保留前年5月「感謝中期翻新列車Thank You」的標語。港鐵回覆東網查詢時指，一直致力支持退役列車保育，以不同形式與市民分享鐵路相伴連繫的印記，並會就各項計劃適時作出公布。

社交平台專頁Riders的貼文指，昨日凌晨非行車時間，6卡已退役的中期翻新列車車廂，在西門子ER20柴油機車的牽引下，由位於火炭的港鐵何東樓車廠，經東鐵綫上行線拉往紅磡站6號月台停放，吸引不少鐵路迷沿途拍攝。列車兩邊車頭，仍然保留前年5月「感謝中期翻新列車Thank You」的標語。

為配合東鐵綫過海段服務，中期翻新列車在前年5月6日行走最後班次後正式退役。及後港鐵在宣傳「退役列車保‧ 傳計劃」的片段中，表示會永久保留其中6卡車廂，包括1卡頭等車廂，而相關車卡均由最後載客班次組成，相當有紀念價值。相關列車在退役後將近年半未公開露面，如今突然現身紅磡站月台，貼文猜測或與港鐵退役列車保育企劃的前期安排有關。

此外，港鐵去年宣布捐贈兩卡東鐵綫中期翻新列車車廂予發展局，上月底起在灣仔海濱水上運動及康樂主題區作永久展示，並提供多用途工作室，供團體舉辦工作坊、展覽或活動。