憶點滴盼續伴愛女　爸爸灑淚

天瑜慘變植物人引起全港市民關注，大多市民都打從心底撐周爸爸。然而天意弄人，周家近年禍不單行，臥病在床的天瑜近日情況惡化，持續出現低血壓、心跳減慢，可能心臟開始衰竭，周父指她正使用強心針，亦已和醫生達成共識，決定在危急關頭不為天瑜搶救。而他本身亦積勞成疾，身患惡性肌肉腫瘤及肺癌，去年底接連接受兩個手術，堅決不向命運低頭，即使天瑜身故後，仍會堅定不移地為女兒的醫療失誤追求真相到底。

本報記者第3次到周家訪問，周父經過兩次手術及每日接受化療後，明顯變得消瘦及憔悴。他向記者展示切除惡性腫瘤後的手臂，可見不但留下近20厘米疤痕，而且皮膚明顯出現「兩截色」，共縫了19針，如今傷口仍舊隱隱作痛，需定期服食止痛藥，但堅韌的他卻感激自己患上此病，坦言：「如果唔係呢個病，我唔會知自己有肺癌，依家叫做發現得早，仲有得醫。」

他坦言已有心理準備，若事件仍未水落石出，即使女兒離開了，他會更堅定去追尋真相，要給女兒一個交代。他近日與天瑜做手模留念，坦言日後想做並非儀式上的事情，而是希望自己努力抗癌並康復，重新工作並肩負養家的責任。他看着睡房中女兒只睡過一次的床，慨嘆日後她回家的機會不高。言談間說起主題樂園最近開放了新園區，他憶述女兒最愛公主，若如常人般健康，定必帶她去與公主合照，說到這行動永不能如願，周父不禁悲從中來，流下男兒淚。