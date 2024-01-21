龐大財赤難填氹　政府：預算案兼顧公共財政狀況　推平衡措施

面對逾千億港元巨大財赤，政府早前強調要開源節流，卻又表明沒條件開徵包括資本增值稅及陸路離境稅等多項新稅項，令外界質疑如何填氹。財金官員今日(21日)指面對外圍種種不明朗因素，香港作為細小、全開放型的經濟體，短期內無可避免面對一定挑戰，政府在籌備新一份財政預算案時，繼續密切注視經濟情況的最新發展，在充分兼顧公共財政狀況下，盡力推出適當平衡的措施，致力保持香港的經濟活力，同時鞏固市民對經濟前景的信心。

財金官員在網誌中提及剛結束瑞士達沃斯世界經濟論壇年會之行，指過去一段時間的「請客來」和「走出去」工作，在年會體現了初步成效，指有不少政商界代表，主動跟他和香港其他代表接觸和約見，期望更深入了解內地和香港的最新發展，以及當中的機遇。該官員指不少代表都普遍認同，未來中國和發展中的亞洲地區是全球經濟增長動力的重要來源，希望通過香港作為平台，進一步探索內地以至整個亞洲區市場情況和發展。

該名官員指此行亦達到預期的目標，包括與商務及經濟發展局局長丘應樺以及港交所、機管局、港鐵和其他一眾「香港隊」成員，合力說好香港故事。另外，亦擴大了香港的朋友圈，會見來自多個國家的政商界代表，為日後展開更深入的交流和合作打好基礎。

在招商引資及開拓新市場方面，財金官指這次行程中會見的政商界領袖來自大型跨國企業、創科界獨角獸公司、國際金融機構等，除向他們介紹香港各方面優勢，亦邀請他們來港考察，相信可以吸引他們落戶香港投資，將業務做大做強。