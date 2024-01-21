「番禺神樓」榫卯結構逾百年歷史　古蹟辦：猶如組裝合成法先導者

香港文物探知館展覽「同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術」，是首個由粵港澳三地館長共同策劃的文物展覽，亦是首次在香港展出的國家一級文物「番禺神樓」和多項珍貴文物。古物古蹟辦事處表示，神樓是中國傳統榫卯結構的木構建築，猶如「組裝合成」的先導者。展期至今年6月2日。

「番禺神樓」由番禺崗尾社石樓鄉陳氏族人於宣統元年(1909年)出資製造，是國家一級文物，是廣東地區現存規模最大和最精美的木雕工藝品。神樓「先裝後嵌」及組件可重複使用的營造概念，與「組裝合成」建築法相似。5米高的神樓分拆成166個木構件，每個構件均以設計精妙的榫卯連接，以簡單工序便可組裝整座神樓。神樓構件有8個樟木箱儲存，並以數字或文字識別木箱儲存的構件，例如「撥呼雲月」、「企陽花」、「拱頂鰲魚」、「橫眉」、「龍柱」、「人物柱」等，令神樓可以在出會活動前後拆卸、裝箱、儲存、再組裝使用。

古蹟辦總文物主任蕭麗娟表示，「番禺神樓」體積龐大，展廳無法容納，因此特別在香港文物探知館庭園蓋建臨時展場。除「番禺神樓」外，展覽精選了170項來自三地的展品。廣州和澳門借出的珍貴文物，絕大部分首次在香港展出，包括目前全國發現年代最早、屬南越國時期的青釉板瓦和筒瓦，以及精緻細膩的澳門博物館套色玻璃窗和竹編建築裝飾組件。來自香港的展品有元朗出土明朝成化年代紅砂岩雕花柱礎，亦有由多個香港宗族、廟宇組織及私人機構借出的傳統建築構件，例如廖萬石堂封簷板等。

香港與廣東和澳門在2022年底簽訂《關於深化粵港澳大灣區考古及文物建築交流與合作意向書》，加強三地在考古和文物建築方面的研究、保護、教育、推廣和社會參與。