變種JN.1及XBB病毒株傳播力較高　醫生料節日後新冠個案恐飆升

新冠陰霾漸從港人生活中褪去，市民終可「除罩」呼吸自由空氣。然而踏入冬季，最新的新冠變種JN.1及XBB病毒株傳播力較其他變異株高，有醫生預期市民受感染機率或會大增，尤其兒童及長者會增加其重症及死亡風險。醫生引述研究數據指，透過接種XBB疫苗加強劑，接種者體內抗體水平會顯著增加，預防現時最流行的病毒株。

香港兒科醫學會理事會委員丶兒童免疫過敏及傳染病專科醫生關日華指，新冠一般症狀與流感相似，患者會出現發燒、氣喘、嘔吐、肚瀉，頭痛等情況，個別患者更會喪失嗅覺及味覺。臨床經驗和研究顯示不少兒童感染新冠病毒後，會出現急性併發症和中、長期後遺症，約2至6%感染個案屬危重個案，死亡率更達2%。關亦指，年紀越大的長者，感染新冠後的死亡率會越高，要接種足夠劑量的新冠疫苗能顯著降低死亡率，在所有死亡個案中，有72%長者沒有接種疫苗。若長者曾接種疫苗，死亡率則有16%。若長者完成完整的新冠疫苗接種計劃，可將死亡率降至少於1%。

新冠病毒雖然已從「全球大流行」演變成「風土病」，但市民不能掉以輕心。近日，香港已引入新一代XBB新冠疫苗。世界衛生組織、國家疾控局及不同專家均引述研究數據指，新一代XBB新冠疫苗對本地盛行的JN.1及XBB病毒變異株均有效。港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅指，根據臨床數據，可以推斷若使用新一代XBB疫苗作加強劑能達到同樣的保護效果。他亦表示，雖然JN.1已經取代XBB成為本地最盛行變種病毒株，但由於JN.1的基因排序，也是屬於Omicron變種株的分支，根據世衞及國家疾控局發佈資料顯示，既往感染和接種含XBB變種株抗原成分的新冠疫苗對其有免疫交叉保護作用。他叮囑市民，若早前注射科興者要轉mRNA，而一直注射mRNA，則要轉打莫德納，因為免疫反應會較好。