租管實施2年僅87業主被控　逾6成受訪劏房戶仍遭業主另定電費

逾6成受訪者指電費是由業主另定每度電價計算。

租管條例實施兩周年，劏房租金不跌反升，基層未見受惠。香港社區組織協會與基層劏房居民，今日(21日)公布租管條例實施兩周年對劏房戶影響研究報告。結果顯示受訪租戶反映租管實施後劏房加租情況上升1倍，逾6成受訪者指電費是由業主另定每度電價計算，疑有濫收情況，協會認為《條例》生效逾兩年未有顯著改善業主違規情況，促當局正視。

協會在去年底至本月，向該會服務的不適切居所租戶進行網上問卷調查。受訪者來自12個地區包括深水埗、元朗及觀塘等，年齡介乎41至50歲，8成受訪者是劏房戶，最多2人及3人家庭。當中，超過6成受訪者指電費由業主另定。社協指，這些被額外收電費的租戶中，每度電中位數收費1.6港元，最高更達2.2港元。翻查兩電資料，中電2024年的平均淨電價為每度電142.9港仙，即1.429港元；港燈為165.5仙，即1.655港元。

現時公屋平均輪候時間仍長，平均輪候時間高達5.6年，長者一人申請亦需3.9年，非長者單身人士更是10年以上，社協指基層人士在漫長的輪候時間中，只能租住分間單位。現時超過20萬人蝸居在籠屋、板房、劏房等惡劣環境，租金昂貴，再加上基層失業、開工不足情況仍未改善，劏房租戶生活在水深火熱之中，急需援手。

至於《條例》生效當年的年底，差估署一共識別逾1,000宗業主涉嫌違規的個案，但政府最新公布的數字顯示，由《條例》生效至今月5日，只有共87名劏房業主因違反《條例》而被定罪。協會認為如今《條例》實施將近兩年，以上情況仍未有顯著改善。