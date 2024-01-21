何時調整資助房屋比例　政府：下個5年期較後時間才有空間

公營房屋嚴重短缺，基層市民上車難。政府正研究增加居屋等資助出售房屋比例，房屋局局長何永賢指出，即使要調整都是第2個5年期進行，確保2026至2027年綜合輪候公屋時間降至4.5年，但市民可思考3年上樓目標能否延長一點，令更多人擁有自置居所。

何永賢今日(21日)出席電視台節目時表示，未來需要大量興建公屋，將成為房委會主要支出。房委會財務小組委員會主席麥萃才認為是時候考慮如何做到財政平衡，有委員建議調校資助房屋比例，亦有人提出可以增加公營房屋的商業設施，政府會一籃子考慮這些建議。

為確保房委會財政穩健，政府研究調整現時公屋跟資助出售房屋「7：3」的比例，興建更多居屋及綠置居等，意味減少出租公屋。何永賢今日(21日)出席電視台節目時，被問及會否令輪候公屋的時間更長，她指因為當時的公屋輪候冊人數多，目前仍有13萬人在輪候冊上，日後是否有空間調整比例，要視乎公屋輪候人數等因素。她強調任何改動都不會改變將6年輪候時間封頂，及2026至2027年連簡約公屋計算在內的綜合輪候公屋時間降至4.5年。

她說：我相信都是要下個5年較後的時間，是否有些空間，我們的資助房屋比例，可提升一點。正等候公屋的朋友很想維持3年，但如想資助房屋比例大一點的，3年半大家是否接受呢？舉例而已。多了半年可能我又有些空間調節，這些我們都會多點聽。」

被追問輪候時間應以傳統公屋計算，抑或計及簡約公屋？若是後者，增加居屋等數量，會否令市民住在簡約公屋的時間更長？何指這個就是大家要討論平衡位在哪裏，如資助房屋的供應增大，會否有一些本身已是在公屋的朋友，他們多了機會買資助房屋，便會交回公屋出來，而大家亦要明白，簡約公屋都是一個很恰切的居所。

她又指房委會另一個開源方法是增加商業設施，她認為可從密度、商舖種類入手調整，未必會影響住宅供應。她說：「在規劃上，那些發展參數都會有一些要求，譬如每一塊土地多少興建住宅，多少是非住宅？有需要是否跟規劃署，都有些空間調節呢？甚至是那些社會福利設施，我們預留百分之五，這些種種應怎樣編配？」

現時有機制要求公屋住戶申報境外及內地物業，相關物業會被視作資產，如超出限額，住戶就要交還單位。她指當局亦會向廣東省的部門查冊跟進，並正研究與內地建立恒常機構，查核公屋住戶內地資產。