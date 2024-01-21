垃圾徵費一拖再拖　港產官僚志大才疏

垃圾徵費最初計劃於2023年年底實施，但政府稱為避免在年底期間，前綫運作人手不足引致混亂，決定延期至2024年4月1日推行，並且當時做出承諾「不會再押後」；但政府日前表示，需時讓社會更了解垃圾徵費，宣布再度押後至8月才實施。對於垃圾徵費計劃一而再，再而三延期實施，《東呼即應》走訪巿民及區議員，以了解社會上各層面的意見。

環境衞生及生態局局長日前（19日）表示，需要時間讓社會及市民了解垃圾徵費的詳情，宣布將徵費計劃再度押後至8月實施，但補充指政府部門會於4月1日率先執行垃圾徵費，進行「展示演練」。對於環保團體，垃圾徵費實施日期一改再改，勢必令環團不滿意；但對普通市民而言，垃圾徵費確實增加了一筆額外開支，認為推遲時間實施更好。

垃圾徵費政策源於2005年推出的「都市固體廢物管理政策大綱」，到今已將近20年，政府卻表示宣傳、推廣、教育仍然不足。市民陳女士表示，不清楚垃圾徵費具體細節，只知道即將要就處理垃圾而收費，認為當局要多加解釋徵費的原因，教育及改變市民的習慣。另一市民劉女士亦表示，大眾對徵費的了解不足，即使實施，很多人都只會「一知半解」地跟隨。梁女士則表示，政府宣傳不清晰，新界居民不知如何扔垃圾。從巿民的反應，可見政府就垃圾徵費的宣傳、推廣、教育力度均不夠充分。

葵涌東區議員周潔莹指出，街坊了解垃圾徵費整體細節之程度存差異，公共屋邨較多人理解，相反私人大廈方面，因有法團或物業管理公司處理，私樓居民的認知也不同。部分街坊反映，擔心私樓的大廈以「包底」方式處理違規垃圾下，難以令有關住戶減廢，亦達到源頭減廢的效果，有損政策成效。周潔莹續指，雖然現時距離8月，仍有逾半年時間，港府期間需設法令大眾更了解徵費之餘，可成為試用期和磨合期，令社會適應新措施。

對於部分市民來説，垃圾回收的習慣也許可以培養，垃圾徵費產生的額外支出，也許無傷大雅，但是老人院的老人呢？就此，香港安老服務協會永遠榮譽主席李輝指出，即使延後實施徵費，所有問題亦不會迎刃而解，市民生活習慣不是一時三刻可以改變，尤其護老行業，產生大量紙尿片、醫療廢物等，該些垃圾不能回收，期望未來4個月，業界可以和相關政府部門探討解決方法。