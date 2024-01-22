社區客廳不能距劏房戶太遠　調查指深水埗油尖旺最少要6個

近年政府策劃在劏房較集中的社區設立社區客廳。有機構訪問劏房住戶，了解他們對社區客廳的需求及期望，結果發現有約70%受訪者的小朋友需要在床上學習，大部分亦認為社區客廳可接受步行到服務提供點的路程需少於15分鐘。有社福界人士認為以深水埗及油尖旺區為例，若要所有受訪住戶在15分鐘路程抵達服務點，需要最少6個社區客廳，而政府要運用所掌握的數據，作詳細分析，了解當區居民確實需要。

香港社會服務聯會在去年8月至10月共訪問480戶劏房戶，受訪住戶家庭每月總收入中位數為14,500元。在飲食方面，分別有34.0%及29.0%受訪住戶家中沒有廚房及非經常在家煮食。分別有8%受訪者家中沒有獨立洗手間，73%會用付費洗衣服務或手洗等方法洗衣服。有兒童的受訪住戶中，有約70%的學童會偶爾、有時或經常因單位擠迫而要在床上學習。

社聯政策研究及倡議主任嚴祉琦表示，根據調查結果，可將劏房戶分為有兒童住戶、較匱乏的單人／成人住戶、匱乏較少的住戶3類，他們所有都對生活資訊相關項目，例如健康資訊、協助申請社會福利等服務有需求，而有兒童住戶則更關注兒童相關項目，例如學生讀書溫習空間、小朋友玩樂空間、功課輔導；單人住戶則對家居設備項目，例如洗衣乾衣設備、煮食設施等更有需求。

至於社區客廳的位置方面，由居所到服務提供的地點，大部分受訪者只能接受15分鐘或以下的步行路程。社聯政策研究及倡議總主任黃和平表示，以深水埗及油尖旺區為例，若要所有受訪住戶能於估算15分鐘內到達服務點，該範圍最少需要6個社區客廳。他指社區客廳未必每個都如深水埗社區客廳一樣有「旗艦服務」，可以就掌握的數據，分析每個小區居民的需要，從以設計該區社區客廳的服務內容。

在政府推出社區客廳之前，香港聖公會麥理浩夫人中心賽馬會陽光鄰里互助中心已有營運社區客廳服務，中心高級服務幹事潘詠珊亦認為即使政府指有不同住屋計劃減少居住在劏房的市民數量，但短期內20多萬劏房戶的需要仍難以忽視，建議社區客廳需要夠多，才可能讓街坊享用設備，亦指在不同點需要有專屬功能。