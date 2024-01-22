劏房小朋友曾指「壓力好大想自殺」　床上做功課頸椎變形

全港約有22萬人居於劏房，居住在逼仄的環境之下，容易帶來各種問題。阿芳一家4口居於劏房內，她指女兒曾表達「壓力好大想自殺」，而居於天台屋劏房的謝先生也表示面對社交孤獨。為協助劏房戶，政府推行「社區客廳」，但兩名受訪者均對計劃沒有了解，認為政府社區客廳太遠，因而選擇在家附近由非政府組織自發舉辦的社區客廳。

劏房住戶人均居住面積為64.6呎，一家4口居於150呎劏房的阿芳指剛來港時沒有朋友，也沒有地方可以傾訴，面對狹小的居住環境，她指一家人在疫情時是最大壓力、最「鬱悶」的時候，因兩個女兒都要在家上網課，而姐姐更是表達不能入睡、「壓力好大想自殺」，更因長期在床上做功課，導致腰骨、頸椎變形。

而早年與前妻分居的謝先生獨居於不足40呎的劏房，只夠容納一張碌架床，床邊僅夠一人闊度，而他任職散工，如有工作時早出晚歸，面對社交孤立，他亦指之前居於天台屋，夏天時溫度可達40多度，即便開冷氣也要等一小時才能調節溫度。

政府去年在深水埗一推試行社區客廳，為期3年，預計服務至少500個劏房住戶，但同樣居於深水埗區的阿芳和謝先生均沒有申請，作為單身人士的謝先生指不了解政府社區客廳的申請方式。

翻查資料，政府社區客廳1人家庭入息中位數限額為8,300元，但謝先生收入約為12,000元，因而沒有申請資格，謝先生無奈指他「左右唔到政府」，但希望政府可關注單身人士劏房戶的情況。

阿芳指政府社區客廳距離他們家中位置太遠，因此並不便利，而且不知道從何途徑得知該社區客廳信息。而政府社區客廳採用會員制，阿芳現時選擇在家附近的香港聖公會麥理浩夫人中心賽馬會陽光鄰里互助中心（陽光中心），她指陽光中心「想來就來，沒有壓力」，方便女兒隨時到中心玩耍、做功課，她自己也可以善用社區廚房中的咖啡機，進行拉花練習，發展個人技能。